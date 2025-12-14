Connectez-vous
Ligue 1 : la Linguère s’incline face à la SONACOS

Dimanche 14 Décembre 2025

La Linguère de Saint-Louis a concédé une nouvelle défaite (1-0) ce week-end face à la SONACOS, lors de la 7ᵉ journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise.
 

Le but de la victoire a été inscrit en première période par l’attaquant des huiliers, permettant à la SONACOS de grimper à la 4ᵉ place du classement général avec 12 points.
 

En revanche, la situation devient préoccupante pour la Linguère, qui reste scotchée à la 13ᵉ place avec seulement 6 points, une seule victoire et déjà 5 buts encaissés depuis le début de la saison.
 

Le club saint-louisien devra rapidement redresser la barre s’il veut éviter la zone rouge, actuellement occupée par Génération Foot (15ᵉ, 5 pts) et Guédiawaye FC, lanterne rouge avec 0 point après 7 matchs.
 

Au sommet du classement, US Gorée conserve la tête avec 15 points, suivi de Casa Sports et AJEL Rufisque, chacun à 13 points.

MS
 



