Ligue 1 : la Linguère s’incline face à la SONACOS

La Linguère de Saint-Louis a concédé une nouvelle défaite (1-0) ce week-end face à la SONACOS, lors de la 7ᵉ journée du championnat de Ligue 1 sénégalaise.





Le but de la victoire a été inscrit en première période par l’attaquant des huiliers, permettant à la SONACOS de grimper à la 4ᵉ place du classement général avec 12 points.





En revanche, la situation devient préoccupante pour la Linguère, qui reste scotchée à la 13ᵉ place avec seulement 6 points, une seule victoire et déjà 5 buts encaissés depuis le début de la saison.





Le club saint-louisien devra rapidement redresser la barre s’il veut éviter la zone rouge, actuellement occupée par Génération Foot (15ᵉ, 5 pts) et Guédiawaye FC, lanterne rouge avec 0 point après 7 matchs.





Au sommet du classement, US Gorée conserve la tête avec 15 points, suivi de Casa Sports et AJEL Rufisque, chacun à 13 points.



MS



