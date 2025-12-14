Basket universitaire : la CUBE clôturée après une semaine d’intense compétition

La quatrième édition de la Compétition Universitaire de Basket et Études (CUBE) s’est achevée samedi soir à Saint-Louis, dans une ambiance festive marquée par un concert, des prestations de sabar et de graffiti. Cette édition a été saluée comme l’une des plus riches en termes de participation et de diversité d’activités.





« Nous remercions Dieu. Cela n’a pas été facile au début, mais cette édition a connu plus de participants que prévu », a déclaré Pape Ismaila Diallo, président de l’association Basket Plus, lors de la cérémonie de clôture.





Prévue initialement pour accueillir 16 équipes, 8 masculines et 8 féminines, la compétition a finalement rassemblé près de 20 délégations, venues d’universités et grandes écoles du Sénégal et de la sous-région.



« La demande a été tellement importante que nous n'avons pas voulu exclure certaines équipes. Cela a eu évidemment des impacts sur les finances, mais le spectacle auquel nous avons assisté toute la semaine prouve que nous avons fait le bon choix », a-t-il ajouté.





Durant une semaine, matchs de haut niveau, concours de dunk et de tirs à trois points, ainsi qu’un tournoi 3x3 ont animé les installations sportives de l’Université Gaston Berger et du Tour de l’œuf.





La CUBE, lancée en 2019 par des anciens basketteurs de l’UGB, se veut un espace d’expression pour la jeunesse universitaire, mêlant excellence sportive, engagement académique et culture urbaine.







