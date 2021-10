Locales à GANDON : Nalla MBAYE et son mouvement rejoignent la coalition Yewwi Askan Wi

Après discussion avec une délégation de Yewwi Askanwi de la commune de Gandon et consultation de sa base, le mouvement And Suxali Goxbi a pris la décision d'intégrer la dite coalition. " Nous nous sommes engagés librement à aller aux élections territoriales du 23 janvier 2022 avec la coalition Yewwi Askan Wi ", a informé le chef de file de sa mouvance dans un communiqué parvenu à NdarInfo



" L'unité de toutes les forces est nécessaire pour assurer une victoire éclatante de la coalition afin de libérer le peuple sénégalais, de garantir un développement équilibré et harmonieux du département de Saint-Louis et d'avoir une Gandon sécurisée, rayonnante et digne", mentionne le document.



" Avec Yewwi Askan wi composée de partis représentatifs et de frères et sœurs engagés ( du PASTEF, du PUR, Taxawu, PRP...) et avec qui nous avons toujours cheminé dans des cadres locaux de développement et de défense des intérêts des populations locales, l'espoir est déjà là", assure le jeune leader politique.



