Locales à MPAL : Mor Gueye GAYE investi par BBY. 6o millions décrochés pour les GPF – Vidéo

Les différentes entités de la mouvance présidentielle ont annoncé mardi leur choix sur Mor Gueye GAYE pour défendre les couleurs de la coalition aux locales de janvier 2022. La désignation a été officialisée en marge d’une grande mobilisation à laquelle des responsables de l’Alliance Pour la République (APR) et de ses alliés du département ont pris part. Au cours de ce meeting présidée par Khoudia MBAYE, maire de Gandon et l'honorable député Aminata GUEYE, une ligne de financement de 60 millions de FCFA de l'Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et de Crédit (U-IMCEC) a été accordée aux Groupements féminins pour booster leurs activités génératrices de revenues. Le directeur général de l’Ageroute s’est dit toucher par l’expression de confiance de ses paires à son endroit. « C’est un honneur pour d’être choisi comme candidat. C’est un lourd sacerdoce », a-t-il dit au terme de la manifestation. « Je n’ai qu’une seule préoccupation, c’est le bien être des populations de Mpal », a-t-il laissé entendre, satisfait. Le porte-étendard local de la majorité présidentielle se dit engager à relever le « défi du développement ». Il invite les forces vives de la localité à « travailler la main dans la main pour des résultats probants ». Parmi les actions inscrites en ligne de mire de sa politique, la Mise à niveau de la structure de santé, la création d’un lycée, la dotation d’un système de voirie et d’assainissement, l’appui aux étudiants ressortissants de Mpal et l’élargissement de l’assiette financière de ce carrefour religieux.