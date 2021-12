Mary Teuw vilipende les "tèfanké" du maire

Ils les ont renforcés en moyens financiers pour soutenir leurs actions sociales auprès des femmes et des jeunes pour gagner leur sympathie. Ils ont créé des associations, des mouvements de quartiers quelque fois à l’échelle de la ville sous le boubou de la société civile, du développement du quartier, de tout pour le quartier !

Le téfanké va acheter le bétail en gros et revient le vendre au détail aux acheteurs. Seulement ici, le bétail est humain et le commanditaire est l’acheteur unique : le Maire.

Le scénario marchait à merveille jusqu’au jour où les bienfaiteurs innocents et apolitiques devaient se muer en politiciens souteneurs du Maire. Le bétail électoral qu’ils pensaient acquis, devait docilement suivre la voie qu’ils voulaient leur indiquer : l’adhésion à la candidature de Monsieur le Maire.

Nos tèfanké avaient oublié une hypothèse essentielle, ils n’avaient pas affaire à du bétail. Ils étaient associés à des êtres humains doués de raison et sensibles au sort déplorable de leur ville dont le principal responsable était le Maire.

Aujourd’hui la machine est en panne bien que les tèfanké ont beaucoup travaillé, beaucoup dépensé de l’argent, les électeurs ne suivent pas le mouvement qu’ils leur impriment. La coalition And ak MTN liggeey NDAR est malencontreusement leur point de chute favori au grand malheur de Monsieur le Maire.

Que faire devant un tel échec cataclysmique de ces téfanké payés à coût d’argent, d’arrêtés, de direction de projets fictifs et mêmes de décrets?

Une idée géniale a germé dans cerveau de Monsieur le Maire! Il faut faire rallier des candidats à la Mairie pour isoler MTN et créer une nouvelle dynamique positive capable de sortir Monsieur Maire de la pente d’impopularité ascendante que rien ne semblait pouvoir arrêter.

