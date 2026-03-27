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Menaces sur Ormuz : Trump accorde un délai de 10 jours à l'Iran sous la pression de Wall Street

Vendredi 27 Mars 2026 - 06:42

Menaces sur Ormuz : Trump accorde un délai de 10 jours à l'Iran sous la pression de Wall Street

Face à un marché boursier en pleine tourmente et aux répercussions économiques du blocus du détroit d'Ormuz, le président américain Donald Trump a pris des mesures ce jeudi pour retarder la mise à exécution de ses frappes militaires contre les centrales énergétiques iraniennes.


S'exprimant sur la chaîne Fox News peu après la clôture de Wall Street, le locataire de la Maison Blanche a annoncé qu'il accordait un délai de grâce à Téhéran jusqu'au 6 avril pour rouvrir le détroit stratégique. « Ils ont demandé sept jours, et j'ai répondu : "Je vous en donne dix" », a déclaré Donald Trump, affirmant que des négociations d'intermédiation — portées par le Pakistan sur la base d'un plan de paix en 15 points — se déroulaient « très bien ». De son côté, la République islamique continue d'insister publiquement sur le fait qu'elle ne négocie pas directement avec Washington.
 

Cette temporisation politique intervient alors que les marchés financiers américains accusent le coup du conflit énergétique au Moyen-Orient. Ce jeudi, Wall Street a enregistré sa plus forte baisse d'actions depuis le début de la guerre avec l'Iran : l'indice S&P 500 a chuté de 1,7 %, le Dow Jones a perdu 469 points (1 %) et le Nasdaq a plongé de 2,4 %. Ce dernier accuse désormais une baisse de plus de 10 % par rapport à son record historique atteint en début d'année 2026, illustrant la panique des investisseurs face aux ruptures d'approvisionnement en or noir.
 

MS/NDARINFO

 

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