Moyen-Orient : Les États-Unis déploient 2 500 Marines et l'USS Tripoli

L'armée américaine déploie environ 2 500 Marines supplémentaires et au moins un navire de guerre vers le Moyen-Orient, a confirmé ce vendredi 13 mars 2026 une source officielle. Ce renfort stratégique provient de la 31e unité expéditionnaire des Marines (MEU), actuellement basée au Japon, qui fait route vers la région aux côtés du navire d'assaut amphibie USS Tripoli.





Bien que ce déploiement représente une augmentation significative des effectifs américains dans la zone, les responsables précisent qu'il ne signale pas une opération terrestre imminente.



Les unités expéditionnaires des Marines sont des forces polyvalentes, spécialisées non seulement dans les débarquements, mais aussi dans le renforcement de la sécurité des ambassades, l'évacuation de civils et les secours d'urgence.



Actuellement positionné dans l'océan Pacifique, le groupe naval se trouve à plus d'une semaine de navigation des eaux iraniennes.





MS/NDARINFO



