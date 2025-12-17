Connectez-vous
NDARINFO | Actualités de Saint-Louis, Sénégal & Nord
“Multiplication d'argent” : le piège du féticheur tendu à une vendeuse de Saint-Louis

Mercredi 17 Décembre 2025

Une vendeuse de fruits domiciliée dans le quartier Pikine à Saint-Louis affirme avoir été victime d’une escroquerie de 26 millions de francs CFA, orchestrée par un féticheur établi à Thiès, poursuivi pour charlatanisme et présenté ce mardi au parquet du tribunal de grande instance de Thiès.

Selon des informations obtenues de sources judiciaires, l’affaire remonte à octobre 2025. La plaignante, Mme S. Seck, dit avoir été mise en contact avec le suspect, A. Sy, pour un traitement mystique destiné à son fils souffrant de troubles comportementaux. Progressivement, le féticheur lui aurait proposé de multiplier son argent, l'incitant à effectuer plusieurs transferts d’importantes sommes via mobile money.

Ne constatant aucun résultat et subissant la pression de ses créanciers, Mme Seck s’est résolue à porter plainte. Elle a fourni aux enquêteurs les justificatifs de transferts électroniques totalisant 18 millions CFA, même si elle estime les pertes à 26 millions. Le suspect, interpellé à Mbour 3 (Thiès), a reconnu avoir reçu une partie des fonds, utilisés notamment pour l’achat d’un véhicule Ford.

L’affaire relance le débat sur la prolifération des pratiques de charlatanisme et les arnaques mystico-financières, qui touchent de plus en plus de victimes, notamment dans les zones urbaines comme Saint-Louis et Thiès.

MS
 



