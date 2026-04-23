Numérique : Le MESRI lance des stages immersifs pour les jeunes diplômés IT

Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) ouvre ses portes aux jeunes talents du secteur numérique. Dans le cadre de ses grands chantiers de modernisation, le Centre de Ressources en Systèmes d'Information (CRSI) lance une campagne de recrutement pour des stages immersifs.



Ce programme offre aux étudiants et jeunes diplômés en Informatique et Technologies de l'Information (IT) une opportunité unique de contribuer directement aux projets de digitalisation de l'État sénégalais.







Un tremplin pour l’innovation numérique

Les candidats sélectionnés seront intégrés au cœur des dispositifs technologiques du ministère pour valoriser leurs compétences et participer à l'innovation au Sénégal. Les candidatures sont officiellement ouvertes du 23 avril au 11 mai 2026.





Pour postuler, les intéressés sont invités à scanner le QR code présent sur les visuels officiels du MESRI ou à se rapprocher des plateformes numériques du ministère. Cette initiative vise à renforcer l'expertise locale tout en offrant une expérience professionnelle de premier plan dans le secteur public.







