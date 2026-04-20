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PASTEF : Ousmane Sonko nomme le nouveau Bureau Politique

Lundi 20 Avril 2026 - 11:24

PASTEF : Ousmane Sonko nomme le nouveau Bureau Politique

Par une décision signée ce dimanche 19 avril 2026, le président du parti, Ousmane Sonko, a procédé à la nomination des nouveaux membres du Bureau Politique.


Cette restructuration, approuvée par le Conseil national, voit l'installation de quatre vice-présidents : Malick Ndiaye, Abass Fall, Daouda Ngom et Moustapha Sarré.



Le secrétariat général est désormais confié à Mohamed Ayib Salim Daffé, épaulé par une équipe de cinq adjoints, dont Khadidiatou Diop et Fadilou Keïta.

 

Parmi les autres nominations stratégiques, Amadou Ba prend la tête du secrétariat national chargé de la communication, tandis qu'Assane Mbengue et Malick Sy héritent respectivement des pôles organisation/logistique et formation.


Une réorganisation qui vise à renforcer ses structures internes et la massification de Pastef en vue des prochaines échéances électorales;

 

MS/NDARINFO

 


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