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Calendrier des concours de la Formation professionnelle au Sénégal 2026 : dates, filières et inscriptions

Mardi 21 Avril 2026

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique du Sénégal vient de publier le calendrier officiel des examens, concours professionnels et certifications pour la session 2026. Ce document, signé par le Directeur des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC) Cheikh Sadibou Sidibé, liste 66 concours et certifications répartis de mars à décembre 2026. NDARINFO vous en présente le guide complet.


Calendrier des concours de la Formation professionnelle au Sénégal 2026 : dates, filières et inscriptions

📅 MAI 2026 — Examens et certifications

 
Examen / Certification Date Clôture inscriptions
24 EPS BEP-BT-CAP Artisanat — Session normale À partir du 4 mai 2026 20 fév. 2026
25 EPS BEP-BT-CAP Artisanat — Session remplacement À partir du 18 mai 2026 20 fév. 2026
26 Certifications ENFEFS, CNFMETP Kaffrine et Guerina À partir du 18 mai 2026 20 fév. 2026


📅 JUIN 2026 — Examens BEP et BT

 
Examen Date Clôture inscriptions
27 Examens du BEP toutes options À partir du 2 juin 2026 20 fév. 2026
28 Examens du BT toutes options À partir du 22 juin 2026 20 fév. 2026


📅 JUILLET 2026 — CAP, BEP et BTS

 
Examen / Certification Date
29 Certification CAP et BEP toutes options À partir du 7 juillet 2026
30 Examens du CAP toutes options À partir du 13 juillet 2026
31 Certification du BTS toutes options À partir du 16 juillet 2026
32 Examens du BTS toutes options À partir du 22 juillet 2026
32 Certifications du BT toutes options À partir du 10 août 2026

 


📅 AOÛT 2026 — Concours ouverts dès le 18 mai 2026

 
Concours Date Ouverture inscriptions Clôture
33 Brevet Professionnel Employé de Banque 7–8 août 2026 8 déc. 2025 20 fév. 2026
35 CSFP Métiers Portuaires et Logistique — Bel-Air 10 août 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
36 CSFP Industrie Agro-Alimentaire — Geule Tapée 11 août 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
37 CSFP Bâtiment et Travaux Publics — Diamniadio 12 août 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
38 CSFP Maîtrise Énergétique — Diamniadio 12 août 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
39 CSFP Mécanique et Engins Motorisés — Diamniadio 13 août 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
40 ENFEFS — École nationale Formation Économie Familiale 31 août–1er sept. 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
41 CNFMETP Kaffrine — Maîtres Enseignement Technique 31 août–1er sept. 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026
42 CNFMETP Guérina — Maîtres Enseignement Technique 31 août–1er sept. 2026 18 mai 2026 17 juil. 2026

 


📅 SEPTEMBRE 2026 — Inscriptions ouvertes dès le 20 juillet 2026

 
Concours Date Clôture inscriptions
43 BTS Architecture et Design d'Intérieur 8 sept. 2026 21 août 2026
44 BTS Froid et Climatisation 8 sept. 2026 21 août 2026
45 BTS Électromécanique 8 sept. 2026 21 août 2026
46 BTS Géomatique 9 sept. 2026 21 août 2026
47 BTS Maintenance Industrie Pharmaceutique — CFPT Sénégal Japon 9 sept. 2026 21 août 2026
48 BTS DATA IA — CFPT Sénégal Japon 9 sept. 2026 21 août 2026
49 BTS Maintenance des Installations du Bâtiment 10 sept. 2026 21 août 2026
50 BTS Maintenance des Engins Lourds 10 sept. 2026 21 août 2026
53 BTS Industrie Toute option 12 sept. 2026 21 août 2026
54 BT Industrie APC 22 sept. 2026 21 août 2026
55 BTS Gestion Hôtelière, Restauration, Tourisme 23 sept. 2026 21 août 2026
56 BTS Informatique Industrielle et Automatique — CNQP 23 sept. 2026 21 août 2026
57 BTS Maintenance Industrielle — CNQP 23 sept. 2026 21 août 2026
58 BTS Productique — CNQP 23 sept. 2026 21 août 2026


📅 OCTOBRE 2026 — Inscriptions ouvertes dès le 24 août 2026

 
Concours Date Clôture inscriptions
59 BT Réceptionniste, Tourisme, Cuisinier 8 oct. 2026 25 sept. 2026
60 Formation aux métiers de l'Horticulture 8 oct. 2026 25 sept. 2026
61 Formation aux métiers de l'Aviculture 8 oct. 2026 25 sept. 2026
62 BEP toutes options 9 oct. 2026 25 sept. 2026
63 BTS Tourisme — ENFHT 9 oct. 2026 25 sept. 2026
64 CNFT Génie rural 10 oct. 2026 25 sept. 2026

 


Comment s'inscrire

 

Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des établissements concernés ou des directions régionales de la Formation professionnelle. Les informations officielles et les formulaires d'inscription sont disponibles auprès de la Direction des Examens, Concours Professionnels et Certifications (DECPC) :
 

  • Adresse : Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC, Dakar
  • Téléphone : 33 864 38 03 — 78 150 07 67 — 76 140 39 43
  • Email : decpc@formation.gouv.sn
  •  

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