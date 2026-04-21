Calendrier des concours de la Formation professionnelle au Sénégal 2026 : dates, filières et inscriptions

Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique du Sénégal vient de publier le calendrier officiel des examens, concours professionnels et certifications pour la session 2026. Ce document, signé par le Directeur des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC) Cheikh Sadibou Sidibé, liste 66 concours et certifications répartis de mars à décembre 2026. NDARINFO vous en présente le guide complet.