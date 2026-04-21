Calendrier des concours de la Formation professionnelle au Sénégal 2026 : dates, filières et inscriptions
Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et technique du Sénégal vient de publier le calendrier officiel des examens, concours professionnels et certifications pour la session 2026. Ce document, signé par le Directeur des Examens, Concours professionnels et Certifications (DECPC) Cheikh Sadibou Sidibé, liste 66 concours et certifications répartis de mars à décembre 2026. NDARINFO vous en présente le guide complet.
📅 MAI 2026 — Examens et certifications
|N°
|Examen / Certification
|Date
|Clôture inscriptions
|24
|EPS BEP-BT-CAP Artisanat — Session normale
|À partir du 4 mai 2026
|20 fév. 2026
|25
|EPS BEP-BT-CAP Artisanat — Session remplacement
|À partir du 18 mai 2026
|20 fév. 2026
|26
|Certifications ENFEFS, CNFMETP Kaffrine et Guerina
|À partir du 18 mai 2026
|20 fév. 2026
📅 JUIN 2026 — Examens BEP et BT
|N°
|Examen
|Date
|Clôture inscriptions
|27
|Examens du BEP toutes options
|À partir du 2 juin 2026
|20 fév. 2026
|28
|Examens du BT toutes options
|À partir du 22 juin 2026
|20 fév. 2026
📅 JUILLET 2026 — CAP, BEP et BTS
|N°
|Examen / Certification
|Date
|29
|Certification CAP et BEP toutes options
|À partir du 7 juillet 2026
|30
|Examens du CAP toutes options
|À partir du 13 juillet 2026
|31
|Certification du BTS toutes options
|À partir du 16 juillet 2026
|32
|Examens du BTS toutes options
|À partir du 22 juillet 2026
|32
|Certifications du BT toutes options
|À partir du 10 août 2026
📅 AOÛT 2026 — Concours ouverts dès le 18 mai 2026
|N°
|Concours
|Date
|Ouverture inscriptions
|Clôture
|33
|Brevet Professionnel Employé de Banque
|7–8 août 2026
|8 déc. 2025
|20 fév. 2026
|35
|CSFP Métiers Portuaires et Logistique — Bel-Air
|10 août 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|36
|CSFP Industrie Agro-Alimentaire — Geule Tapée
|11 août 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|37
|CSFP Bâtiment et Travaux Publics — Diamniadio
|12 août 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|38
|CSFP Maîtrise Énergétique — Diamniadio
|12 août 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|39
|CSFP Mécanique et Engins Motorisés — Diamniadio
|13 août 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|40
|ENFEFS — École nationale Formation Économie Familiale
|31 août–1er sept. 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|41
|CNFMETP Kaffrine — Maîtres Enseignement Technique
|31 août–1er sept. 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
|42
|CNFMETP Guérina — Maîtres Enseignement Technique
|31 août–1er sept. 2026
|18 mai 2026
|17 juil. 2026
📅 SEPTEMBRE 2026 — Inscriptions ouvertes dès le 20 juillet 2026
|N°
|Concours
|Date
|Clôture inscriptions
|43
|BTS Architecture et Design d'Intérieur
|8 sept. 2026
|21 août 2026
|44
|BTS Froid et Climatisation
|8 sept. 2026
|21 août 2026
|45
|BTS Électromécanique
|8 sept. 2026
|21 août 2026
|46
|BTS Géomatique
|9 sept. 2026
|21 août 2026
|47
|BTS Maintenance Industrie Pharmaceutique — CFPT Sénégal Japon
|9 sept. 2026
|21 août 2026
|48
|BTS DATA IA — CFPT Sénégal Japon
|9 sept. 2026
|21 août 2026
|49
|BTS Maintenance des Installations du Bâtiment
|10 sept. 2026
|21 août 2026
|50
|BTS Maintenance des Engins Lourds
|10 sept. 2026
|21 août 2026
|53
|BTS Industrie Toute option
|12 sept. 2026
|21 août 2026
|54
|BT Industrie APC
|22 sept. 2026
|21 août 2026
|55
|BTS Gestion Hôtelière, Restauration, Tourisme
|23 sept. 2026
|21 août 2026
|56
|BTS Informatique Industrielle et Automatique — CNQP
|23 sept. 2026
|21 août 2026
|57
|BTS Maintenance Industrielle — CNQP
|23 sept. 2026
|21 août 2026
|58
|BTS Productique — CNQP
|23 sept. 2026
|21 août 2026
📅 OCTOBRE 2026 — Inscriptions ouvertes dès le 24 août 2026
|N°
|Concours
|Date
|Clôture inscriptions
|59
|BT Réceptionniste, Tourisme, Cuisinier
|8 oct. 2026
|25 sept. 2026
|60
|Formation aux métiers de l'Horticulture
|8 oct. 2026
|25 sept. 2026
|61
|Formation aux métiers de l'Aviculture
|8 oct. 2026
|25 sept. 2026
|62
|BEP toutes options
|9 oct. 2026
|25 sept. 2026
|63
|BTS Tourisme — ENFHT
|9 oct. 2026
|25 sept. 2026
|64
|CNFT Génie rural
|10 oct. 2026
|25 sept. 2026
Comment s'inscrire
Les dossiers de candidature sont à déposer auprès des établissements concernés ou des directions régionales de la Formation professionnelle. Les informations officielles et les formulaires d'inscription sont disponibles auprès de la Direction des Examens, Concours Professionnels et Certifications (DECPC) :
- Adresse : Avenue Bourguiba X Rue 14 Castors en face SENELEC, Dakar
- Téléphone : 33 864 38 03 — 78 150 07 67 — 76 140 39 43
- Email : decpc@formation.gouv.sn
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