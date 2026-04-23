Orientation 2026 : Le Recteur de l'UCAD fixe le délai de rigueur pour les dossiers

Le Rectorat de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) informe les bacheliers et les étudiants que la plateforme dédiée aux admissions et aux équivalences pour la rentrée universitaire 2026-2027 fermera ses portes prochainement. Selon le communiqué officiel signé par le Recteur, le Professeur Alioune Badara Kandji, la date limite de soumission des dossiers est fixée au lundi 18 mai 2026 à 23h59.





Un délai de rigueur pour les candidats

Cette échéance constitue un délai de rigueur. Il est demandé à l’ensemble des usagers de compléter et de transmettre leurs demandes d'admission ou d'équivalence via l'adresse unique : admission.ucad.sn. Passée cette date, aucune demande ne pourra plus être enregistrée par les services du Rectorat. Cette mesure s'inscrit dans le cadre du calendrier de préparation de la prochaine année académique afin de garantir un traitement fluide des dossiers.





MS/NDARINFO



