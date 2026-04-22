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Mort suspecte de Hawa Ba : la famille refuse la thèse de l'overdose et pointe des signes de violence.

Mercredi 22 Avril 2026 - 06:53

Mort suspecte de Hawa Ba : la famille refuse la thèse de l'overdose et pointe des signes de violence.

L'enquête sur le décès de la jeune Hawa Ba à Nouakchott prend une tournure de plus en plus complexe. Alors que les premières rumeurs circulaient sur une possible overdose, la famille de la victime rejette catégoriquement cette thèse. Selon leurs déclarations recueillies par le portail shemsmaarif, le corps présentait des signes évidents de lutte : une dent cassée, un bras fracturé et de multiples égratignures au visage. Pour les proches, ces indices ne laissent aucun doute sur la nature violente du drame, contredisant la version d'un simple malaise respiratoire dans un appartement de Tevragh-Zeina.
 

Un scénario macabre et une fuite avortée


Les nouveaux éléments de l'enquête révélés par le journal Meyadin retracent les dernières heures de la victime. Après avoir passé la nuit avec son compagnon dans un appartement près du Carrefour Jambour, Hawa Ba aurait fait un malaise. Au lieu de l'acheminer vers une structure sanitaire, son compagnon aurait transporté le corps sans vie pour l'abandonner dans une rue du quartier El Itihadia, devant une mosquée, avant de tenter de rejoindre le Sénégal. Interpellé à Rosso après avoir fait demi-tour sous la pression d'un proche, le suspect est actuellement en détention au commissariat de Dar Naïm n°3.
 

Le gestionnaire de l'appartement également interpellé

 

L'enquête s'élargit pour déterminer les responsabilités de chacun dans ce drame. En plus du compagnon de la victime, le gestionnaire de l'immeuble où les faits se sont produits a également été placé en garde à vue. Les enquêteurs cherchent à comprendre si l'appartement servait de cadre à des activités illicites et pourquoi aucun secours n'a été appelé au moment du prétendu malaise. La justice mauritanienne devra désormais trancher entre la thèse de l'homicide involontaire suivie d'un abandon de cadavre et celle, plus grave, d'un acte criminel violent.
 

MS
 


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