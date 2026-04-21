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Mort de Fatimata Hamadi Ba : Un suspect arrêté au Sénégal et remis à la police mauritanienne

Mardi 21 Avril 2026 - 12:12

Mort de Fatimata Hamadi Ba : Un suspect arrêté au Sénégal et remis à la police mauritanienne
L'enquête sur le décès tragique de la jeune Hawa Ba (précédemment identifiée sous le nom de Fatimata Hamadi Ba), dont le corps a été retrouvé samedi dernier dans une zone déserte de Dar Naïm à Nouakchott, connaît un tournant décisif.

Selon des sources sécuritaires confiées à Sahara Media, un suspect clé a été interpellé au Sénégal après avoir traversé la frontière dimanche dernier. Cette arrestation est le fruit d'une coopération policière bilatérale efficace entre Dakar et Nouakchott.

Le suspect a été officiellement remis à la police mauritanienne au niveau de la ville frontalière de Rosso.

Son interrogatoire sera déterminant pour faire la lumière sur les circonstances exactes de la mort de la victime, retrouvée sur un terrain dégagé au lendemain d'une cérémonie de mariage.


MS/NDARINFO
 

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