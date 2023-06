PASTEF/Saint-Louis hausse le ton : «si le blocus du domicile d’Ousmane SONKO est toujours maintenu…»

Considérant que leur leader est maintenu en détention dans son domicile, seront en train de commémorer la Tabaski, responsables et militants du PASTEF section Saint-Louis sont montés au créneau. Et c’est pour avertir les autorités policières et leur tutelle. Selon ces patriotes, le blocus érigé au domicile d’Ousmane SONKO depuis le 28 mai à la Cité Keur Gorgui doit être levé afin de permettre à Ousmane SONKO de fêter l’Eid comme tout Sénégalais.



«Il n’y aura pas de fête si le blocus sur le domicile de notre leader Ousmane SONKO est toujours maintenu», soutiennent-ils.



Condamnant, par ailleurs, ce qu’ils considèrent comme un embargo sur la région de Ziguinchor, pratiquement coupée du reste du pays, PASTEF/Saint-Louis exige du ministre de l’Intérieur Antoine Félix DIOME la levée de cette «restriction au plus vite pour permettre aux populations du Sud du pays de vaquer tranquillement à leurs occupations».



WALF