PRÉSIDENTIELLE 2019 : l’APR affine son plan d’attaque (vidéo)

Dans ce sillage, il rendu un vibrant hommage au coordonnateur du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) qui, à cette occasion, s’est manifesté dans « un élan patriotique », selon les termes du maire.



À l’approche de la présidentielle de 2019, Mansour FAYE, « à porter toutes les réalisations du président à l’endroit des populations ». « Nous devons aller vers l’essentiel et montrer les bénéfices du Plan Sénégal Émergent (PSE) », a-t-il ajouté en indiquant que les « records enregistrés dans le domaine de l’agriculture, l’énergie, de l’hydraulique et de l’assainissement, de l’élevage, entre autres, sont à magnifier ».



« La matérialisation de la vision du Président Macky SALL exprimé à tous les niveaux est suffisante pour lui garantir la victoire au soir du premier tour du scrutin présidentiel », a martelé l’édile.



« Tous les secteurs qui impactent sur la vie des Sénégalais ont connu une ascension exponentielle », a-t-il révélé, en évoquant notamment les bourses sociales, la CMU, les réalisations d’infrastructures pour désenclaver certaines zones et faciliter la mobilité de personnes et de biens.



« Les populations de Saint-Louis ne seraient probablement sorties pour accueillir le Chef de l’État si elles n’avaient pas senties toutes ses améliorations dans leur vécu quotidien », a soutenu M.FAYE



