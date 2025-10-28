Tourisme & Gastronomie : Ouverture de la Semaine culinaire sur le Yassa à Saint-Louis

Le Centre de Référence aux Métiers du Tourisme (CRMT) de Saint-Louis a lancé ce lundi la troisième édition de sa semaine culinaire, consacrée cette année à l’un des plats emblématiques de la gastronomie sénégalaise : le Yassa.





Organisée du 27 octobre au 2 novembre 2025, cette initiative est le fruit d’un partenariat entre le CRMT, l’Agence Sénégalaise de Promotion Touristique (ASPT), l’Institut Français du Sénégal, le Lycée Hôtelier International de Lille (LHIL) et l’Office de Tourisme de la région de Saint-Louis.





Après le “Wagn Wi” en 2023 et le Ceebu Jën en 2024, cette nouvelle édition met à l’honneur la cuisson du Yassa, avec un double focus : le Yassa Poulet et le Yassa Poisson. L’objectif est de codifier cette recette traditionnelle pour en faire un standard culinaire international, tout en valorisant les savoir-faire locaux.





« Cette année, on est là pour la codification du Yassa Poulet. L’année dernière, c’était le Ceebu Jën, aujourd’hui c’est le deuxième plat sénégalais le plus connu dans le monde », a expliqué Raoul Coly, chef cuisinier sénégalais, très engagé dans ce processus de transmission.





Le programme de la semaine alterne ateliers pratiques, échanges pédagogiques et démonstrations culinaires, réunissant cuisinières traditionnelles, chefs professionnels, enseignants et étudiants du CRMT, dans un esprit de coopération franco-sénégalaise.





Présent à Saint-Louis, Stéphane Chirez, formateur à l’école hôtelière de Lille, s’est réjoui de participer à cette dynamique : « Je suis venu avec le chef Raoul pour codifier les recettes de Yassa Poulet et Poisson. C’est un plaisir d’être ici et d’échanger nos techniques. », a-t-il dit.





Le chef Pierre Diaw, basé à Saint-Louis, a souligné la portée internationale de l’événement. « L’idée est de rendre le Yassa accessible et standardisé à travers le monde, comme on l’a fait pour le Ceebu Jën », a-t-il affirmé à l’amorce des échanges culinaires.



Pour les étudiants du CRMT, cette semaine est aussi une immersion précieuse dans la cuisine professionnelle, comme en témoigne Maïmouna Diakhaté, étudiante en BT Cuisine.



« Travailler avec ces excellents chefs nous permet de mieux comprendre les recettes, les mises en place et les techniques de présentation », confie la jeune participante, heureuse de rejoindre cette nouvelle immersion.





Depuis son ouverture en 2022, le CRMT s’affirme comme un acteur clé de la promotion du tourisme durable, à travers une valorisation des ressources locales et de la richesse gastronomique du Sénégal.



