Saint-Louis : Décès d’Abdoulaye Leye, Président de la Chambre de Métiers

Le président de la Chambre de Métiers de Saint-Louis, Abdoulaye Leye, est décédé ce samedi, a appris Ndarinfo de sources proches de sa famille.





Conseiller municipal, maître menuisier et figure emblématique de l’artisanat régional, Abdoulaye Leye était reconnu pour sa piété, sa simplicité et sa disponibilité. Il avait porté le projet de rénovation du village artisanal de Saint-Louis et œuvré sans relâche pour l’organisation et la promotion des artisans.





Ses œuvres de menuiserie, exposées le long de la route de Léona, étaient admirées pour leur finesse et leur qualité. Homme de foi, il soutenait le Dara Moustapha Diop de Pikine 700 et organisait régulièrement des séances d’exégèse du Coran à son domicile.





La levée du corps aura lieu demain à la mosquée Mame Rawane Ngom, suivie de l’inhumation à 17 heures.





En cette douloureuse circonstance, Ndarinfo présente ses condoléances à son frère Oustaz Rawane Leye, à sa famille, à ses amis, ainsi qu’à l’ensemble de la communauté artisanale et à toute la ville de Saint-Louis.



