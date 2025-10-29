Le président Babacar Seddikh Sy sera inhumé vendredi à Saint-Louis ( famille)

La dépouille du président Babacar Seddikh Sy est attendue à Dakar ce jeudi 30 octobre dans l’après-midi, selon des sources familiales jointes par Ndarinfo. La levée du corps aura lieu le vendredi 31 octobre à 8h30 à la mosquée du Point E.



L’enterrement se déroulera à Saint-Louis, sa ville d’origine, après la prière de Jumu‘ah prévue à 14h00 à la grande mosquée.



Les condoléances seront reçues dans sa maison familiale à Lodo Ndar, où proches, disciples et autorités locales sont attendus pour rendre un dernier hommage à l’ancien président de la Linguere de Saint-Louis et du Groupe Sup Deco Dakar.



Une cérémonie religieuse se tiendra également à Dakar le samedi 1er novembre, au domicile du défunt situé au Point E.



M.S



