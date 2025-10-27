Décès d’Ababacar Seddikh Sy, ancien président de la Linguère de Saint-Louis et fondateur du Groupe Supdeco

Ababacar Seddikh Sy, fondateur du Groupe Sup de Co Dakar et ancien président de l’ASC Linguère de Saint-Louis, est décédé ce lundi matin en France, des suites d’une maladie, a appris Ndarinfo de sources familiales.





Homme d’affaires, éducateur et passionné de sport, M. Sy était une figure marquante de la région de Saint-Louis et du paysage de l’enseignement supérieur privé au Sénégal. Président Directeur Général du Groupe Supdeco, centre d’excellence de l’UEMOA certifié ISO 9001, il a contribué à la formation de milliers de cadres à travers le continent.





Discret mais influent, M. Sy était également engagé dans de nombreuses institutions : administrateur à la Société Générale de Banque au Sénégal (SGBS), membre du Conseil Présidentiel de l’Investissement, président de la Commission « Formation et Emploi » de la Chambre de Commerce de Dakar, et membre de plusieurs instances économiques nationales.





Ancien sportif, joueur de football universitaire et tennisman classé, il a aussi siégé au Comité de normalisation du football sénégalais. En tant que président de l’ASC Linguère de Saint-Louis, il avait multiplié les appuis pour redonner au club son éclat d’antan.





Son engagement dans le développement de la jeunesse, de l’éducation et du sport lui avait valu la distinction de Chevalier de l’Ordre national du Lion.



M.SEYE







