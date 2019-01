Présidentielle 2019 : Serigne Mountakha MBACKÉ appelle à une journée de prières, lundi prochain (vidéo)

En perspective de l'élection présidentielle et face à la montée des périls, le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, invite solennellement tous les musulmans, dans une déclaration lue par Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké, Sezrigne .



Ce sera à Touba, partout au Sénégal et dans le monde. Surtout que, croit savoir le quotidien Enquête dans sa parution de ce vendredi, l'opposition et le pouvoir promettent de ne se faire aucun cadeau. Aussi, le Khalife général des Mourides appelle tous les musulmans à se joindre à ces prières et à cultiver le pardon et la solidarité.