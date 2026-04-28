Recherche biomédicale : L'Inde offre des bourses internationales aux chercheurs sénégalais

Le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI) vient de relayer une opportunité majeure pour la communauté scientifique sénégalaise. Le Conseil indien de la recherche médicale (ICMR) a officiellement lancé son programme international de bourses de recherche. Cette initiative vise à renforcer la coopération Sud-Sud en offrant aux chercheurs des pays en développement une formation pratique de haut niveau dans les instituts de pointe en Inde.





Des domaines de recherche à la pointe de la technologie

Le programme cible des secteurs cruciaux pour la santé publique mondiale. Les boursiers sélectionnés pourront mener des travaux de recherche d'une durée allant de 1 à 6 mois dans des disciplines variées telles que :



Épidémiologie et surveillance des maladies ;

Médecine moléculaire et diagnostic ;

Immunologie et génomique ;

Recherche biomédicale et santé publique.



Modalités de prise en charge et critères d'éligibilité

Cette bourse se veut complète afin de permettre aux chercheurs de se concentrer exclusivement sur leurs travaux. Elle couvre l'intégralité des frais, notamment les billets d'avion aller-retour, l'hébergement, la restauration et une allocation de subsistance. Pour postuler, les candidats doivent :



Être titulaires d'un diplôme en médecine ou d'un Master en sciences de la vie ; Être âgés de moins de 45 ans ; Justifier d'une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Les candidatures sont acceptées tout au long de l'année. Les formulaires sont disponibles sur le site officiel de l'ICMR.



MS/NDARINFO



