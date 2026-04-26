Fusillade au dîner de la Maison Blanche : Ce que l'on sait du suspect Cole Tomas Allen

Un événement sans précédent a secoué Washington ce samedi soir. Une fusillade a éclaté lors du prestigieux dîner de l'Association des correspondants de la Maison Blanche, provoquant l'évacuation immédiate du président Donald Trump et d'autres hauts responsables.





Le suspect, maîtrisé sur place par les forces de l'ordre, a été identifié comme étant Cole Tomas Allen, un homme de 31 ans résidant à Torrance, en Californie. L'enquête préliminaire révèle un profil atypique pour cet individu qui évoluait dans les secteurs de l'éducation et de la technologie.





Un profil entre enseignement et développement de jeux vidéo

Diplômé en génie mécanique du prestigieux Caltech et titulaire d'une maîtrise en informatique, Cole Tomas Allen travaillait comme enseignant à temps partiel pour une entreprise de soutien scolaire, où il avait été distingué comme « enseignant du mois » fin 2024. Parallèlement, il s'investissait dans la création de jeux vidéo indépendants.





Les investigations révèlent également un engagement politique ponctuel, le suspect ayant effectué un don modeste à la campagne de Kamala Harris en octobre 2024. Alors que le pays est sous le choc, les autorités cherchent désormais à déterminer les motivations exactes qui ont poussé ce développeur de jeux vidéo à commettre cet acte lors d'un rassemblement politique et médiatique majeur.



MS/NDARINFO



