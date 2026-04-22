ONU : Macky Sall passe son "grand oral" de 19h à 22h

L'ancien président sénégalais, Macky Sall, fait face ce mercredi 22 avril 2026 à une étape cruciale de son ambition diplomatique. Attendu au siège des Nations Unies à New York, il passe son « grand oral » devant les 193 États membres de l'Assemblée générale.





Candidat à la succession d'António Guterres pour le poste de Secrétaire général en 2027, Macky Sall dispose de trois heures (de 19h à 22h, heure de Dakar) pour exposer sa vision. Ses priorités devraient s'articuler autour de la réforme du multilatéralisme, de la sécurité mondiale, des droits humains et des enjeux de développement.





Bien que sa candidature ait été officiellement déposée par le Burundi au nom de la présidence de l'Union africaine, le chemin vers le sommet de l'ONU reste semé d'embûches.



Macky Sall bénéficie du soutien d'une trentaine de pays du continent, dont la Côte d'Ivoire, mais il doit composer avec une opposition farouche sur le plan national.





Le gouvernement n'a toujours pas formulé de soutien officiel, tandis qu'un collectif de citoyens et des figures politiques comme Guy Marius Sagna dénoncent son bilan en matière de droits de l'homme, jetant une ombre sur sa quête de leadership mondial.





MS/NDARINFO



