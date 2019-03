Réélection de Macky SALL : Babacar GAYE prie pour « un quinquennat de paix » (vidéo)

Le mouvement « les samedis de Babacar » a tenu, samedi, une assemblée générale de remerciements à Goxu Mbacc. Une communion à laquelle les différents responsables de cette dynamique ancrée de l’Allince Pour la République (APR) ont pris part. Babacar GAYE a salué l’engagement dont ses militants ont fait montre, ayant permis au président Macky SALL d’être réélu au premier de la présidentielle.



« Nous souhait que ce second mandat soit un quinquennat de paix et de bien être », a-t-il dit en rappelant que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) « a beaucoup fait pour la Langue de Barbarie et pour Saint-Louis ». « C’est un président qui travaille beaucoup et qui parle peu », a-t-il ajouté. En évoquant les agissements de l’opposition, il soutient que « seuls les tonneaux vides font du bruit ».



La satisfaction savourée avec les militants, M. GAYE signale que « le travail continue pour la massification de l’APR et pour BBY ».



>>> Extraits de la mobilisation ...