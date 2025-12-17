BP annonce avoir immergé un récif artificiel au large de Saint-Louis

La compagnie pétrolière BP annonce l’immersion d’un récif artificiel au large de Saint-Louis, dans le cadre du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA). L’ouvrage, installé à environ quatre kilomètres des côtes, est constitué de dix ensembles de structures modulaires en forme de cubes et de pyramides, pour un coût total estimé à 3,2 milliards de francs CFA, selon un communiqué de BP.





Conçu pour une durée de vie de 99 ans, ce récif vise à renforcer la biodiversité marine, soutenir la pêche artisanale et stimuler l’économie locale. Il s’inscrit dans le programme d’investissement social du projet GTA, financé à hauteur de plusieurs millions de dollars.





Le projet a été précédé de consultations communautaires, études de faisabilité technique et évaluations environnementales approfondies, précise le texte. BP affirme avoir travaillé en étroite collaboration avec les autorités locales, les pêcheurs artisanaux, les organismes de régulation et des associations de recherche marine.





Dans le cadre de cette initiative, des campagnes de sensibilisation et des formations sur la gestion durable des récifs artificiels seront organisées en partenariat avec les parties prenantes locales, afin de favoriser la conservation des espèces marines et promouvoir des pratiques de pêche responsables.





Le projet GTA, opéré par BP, est un projet gazier transfrontalier stratégique situé entre le Sénégal et la Mauritanie, visant à exploiter d’importantes réserves de gaz naturel offshore.



MS/NDARINFO



