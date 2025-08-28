Connectez-vous
Saint-Louis : la quatrième nuit du Bourde met en lumière le rôle du chef religieux dans la stabilité sociale

Jeudi 28 Août 2025

En prélude au grand Gamou 2025, la Grande Mosquée Ihsaane de Saint-Louis a accueilli la quatrième nuit du Bourde, sous la présidence de l’imam ratib, Cheikh Al Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé.

Cette rencontre spirituelle a été marquée par l’intervention de l’universitaire Cheikh Ahmed Tidiane Fall, qui a développé le thème : « Le rôle du chef religieux pour la stabilité de la société ». Son exposé a été articulé autour de trois axes principaux, mettant en avant la responsabilité morale, sociale et spirituelle des guides religieux dans la consolidation de la paix et de la cohésion.

L’événement a rassemblé fidèles et dignitaires religieux dans une atmosphère de ferveur et de méditation, marquant une étape importante dans la préparation du Gamou 2025.
 




