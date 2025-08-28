Saint-Louis : la quatrième nuit du Bourde met en lumière le rôle du chef religieux dans la stabilité sociale

En prélude au grand Gamou 2025, la Grande Mosquée Ihsaane de Saint-Louis a accueilli la quatrième nuit du Bourde, sous la présidence de l’imam ratib, Cheikh Al Imam Mouhammedou Abdoulaye Cissé.



Cette rencontre spirituelle a été marquée par l’intervention de l’universitaire Cheikh Ahmed Tidiane Fall, qui a développé le thème : « Le rôle du chef religieux pour la stabilité de la société ». Son exposé a été articulé autour de trois axes principaux, mettant en avant la responsabilité morale, sociale et spirituelle des guides religieux dans la consolidation de la paix et de la cohésion.



L’événement a rassemblé fidèles et dignitaires religieux dans une atmosphère de ferveur et de méditation, marquant une étape importante dans la préparation du Gamou 2025.



