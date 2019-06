Scandale sur le Pétrole : le FBI a entendu Ousmane SONKO

Les justices américaine et anglaise enquêtent sur l’affaire Pétro-Tim, renseigne Seneweb citant le journal l'Observateur. L'opposant Ousmane Sonko qui rajoute une couche sur les révélations de BBC, a été auditionné par le FBI en 2017 suite à une plainte du Collectif pour le recouvrement des avoirs miniers et pétroliers du Sénégal devant le Département de la justice américaine (DOJ).



Ousmane Sonko a été confirmé par le coordonnateur du Collectif, Alioune Guèye, qui révèle que l’ex-patronne de l’Ofnac, Nafi Ngom Keïta, et le journaliste Baba Aïdara ont été également entendus par le Fbi, signale le quotidien du groupe GFM



«L’enquête est en cours. C’est une fois que le dossier est déposé sur la table du juge qu’elle sera rendue publique», informe l’expert-comptable Alioune Guèye.



NDARINFO.COM