Sénégal - Guinée Bissau : revue des axes et perpectives de coopération

La Pêche : un domaine stratégique de coopération entre les deux pays

La pêche reste l’un des axes majeurs de la coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau. En effet, depuis décembre 1978, les deux pays frères sont liés par une Convention dans le domaine des Pêches maritimes. Un instrument important, dont le protocole d’application signé le 1er février 2022, à Dakar, a fait l’objet d’une évaluation et d’un renouvellement en février 2024.



Grâce à l’efficacité des différents mécanismes mis en place, des résultats importants sont enregistrés. Par exemple, les captures de la pêche industrielle réalisées par les navires sénégalais dans le cadre du protocole en cours ont été de l’ordre de 1 417 tonnes en 2022. Les prises accessoires prévues par les différents segments de pêche (crustacés, céphalopodes et poissons démersaux) sont également encadrées selon ses dispositions. En 2024, 144 navires sont prévus, en dehors des thoniers.



Gestion frontalière



La gestion frontalière est aussi un des piliers de la coopération entre le Sénégal et la Guinée Bissau. En effet, en vue de réaffirmer leurs frontières respectives, les deux Etats ont mis en place, en novembre 2023, une commission technique mixte paritaire dont la mission consiste à mettre en œuvre des actions de coopération.



Concrètement, la commission sera capable d’initier et de mettre en œuvre des actions conjointes de règlement pacifique des litiges, de renforcement de la paix, de la sécurité au niveau des espaces frontaliers. Cela, afin de faciliter la cohabitation et de renforcer l’intégration entre les Peuples. Mais aussi de faire de la frontière entre les deux pays un espace encadré et maîtrisé, au grand bénéfice des populations.



Une coopération culturelle en marche



Le secteur de la culture est également l’une des meilleures illustrations des liens très étroits entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Une profonde amitié que les dirigeants des deux pays, à travers des activités phares, ne cessent de consolider. Par exemple, en février 2023, un appui de 5 millions FCFA a été remis au Ballet national de la Guinée Bissau dont la participation au Festival National des Arts et Cultures (FESNAC) de Kaffrine a été décisive.

Également, pour marquer la solidité de ses relations avec le Sénégal dans le domaine de la culture, la Guinée Bissau en a fait son invité d’honneur du Carnaval 2023.



Le 20 février 2023, un accord de coopération culturelle et cinématographique est venu approfondir les relations culturelles très denses entre le Sénégal et la Guinée Bissau. Un acte fort qui illustre la ferme volonté des deux Nations de faire de la coopération culturelle un facteur de promotion de la paix et du développement économique.



Vers l’amélioration du corridor Dakar-Bissau



Le Sénégal et la Guinée-Bissau ont engagé un projet d’amélioration du corridor reliant leurs deux capitales, en lien avec le programme de désenclavement de la Casamance et de la région de Sédhiou en particulier. Un projet soutenu par la Banque africaine de développement, qui entre dans le cadre de l’esprit du bon voisinage et de l’intégration africaine.