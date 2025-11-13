Sénégal – Le fonio, levier stratégique pour l’autosuffisance alimentaire, selon Sanoussi Diakité

Le fonio, céréale traditionnelle à haute valeur nutritionnelle, peut jouer un rôle central dans l’atteinte de la souveraineté alimentaire du Sénégal, a déclaré l’inventeur et chercheur sénégalais Sanoussi Diakité, en marge de la Journée nationale du fonio, célébrée chaque 15 novembre.





« La nature a fait du fonio une culture facile qui demande moins de financement. Il peut donc jouer une très grande place dans l’autosuffisance alimentaire et la diversification de la production agricole », a affirmé M. Diakité, également président de l’Association sénégalaise pour la promotion du fonio (ASPF).





Avec un rendement pouvant atteindre 800 kg par hectare sans engrais, le fonio se positionne comme une alternative durable au riz, dont le Sénégal vise une production annuelle d’un million de tonnes pour couvrir ses besoins.



Selon l’ingénieur, « l’hégémonie du riz peut être cassée grâce à d’autres cultures, notamment le mil et le fonio », estimant que la diversification agricole est la clé de l’autosuffisance.



Créée en 2009, l’ASPF regroupe producteurs, transformateurs, semenciers, chercheurs et équipementiers. Elle milite pour une agrégation des compétences autour du développement de la filière.



Grâce à un partenariat avec le Fonds national de recherche agricole et agroalimentaire (FNRAA), l’association a permis la diffusion nationale de la machine à décortiquer le fonio, invention majeure de Sanoussi Diakité, brevetée le 15 novembre 1993, et devenue le symbole de cette journée nationale.



Cette innovation a relancé la culture du fonio dans plusieurs zones rurales où elle avait été abandonnée. « Notre mission est de faire du fonio une alternative pleinement adoptée par la population, soutenue par des politiques publiques et des partenariats d’envergure », a plaidé le chercheur.





