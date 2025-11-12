Saint-Louis : Le projet gazier GTA franchit un cap avec une production record en octobre

Le projet gazier transfrontalier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), situé entre le Sénégal et la Mauritanie, a enregistré une performance record en octobre 2025 avec 13,5 cargaisons brutes de gaz naturel liquéfié (GNL) produites, a annoncé Kosmos Energy, partenaire du projet.





Cette avancée confirme la montée en puissance de la phase 1 du projet, avec une moyenne de 65 500 barils équivalents pétrole par jour (bep/j) au troisième trimestre, notamment grâce à la mise en production accélérée des installations offshore et la fiabilité des opérations sur les quatre unités flottantes de liquéfaction (FLNG).





Kosmos Energy souligne également une baisse de 10 millions USD des coûts d’exploitation, attribuée à une rationalisation des opérations. Le refinancement du FPSO est attendu d’ici fin 2025 pour alléger davantage les charges récurrentes.





Le projet a également marqué un jalon technique avec le chargement de la première cargaison de condensat, et des opérations de maintenance préventive sur trois des quatre trains FLNG.





Alors que la phase 1 devrait atteindre sa capacité nominale d’ici fin 2025, les regards se tournent vers la phase 1+, qui pourrait doubler la production d’ici 2029 sans investissements majeurs.





Porté par Petrosen (Sénégal) et la SMH (Mauritanie), le projet GTA illustre la dynamique d’une coopération Sud-Nord réussie, renforçant la souveraineté énergétique des deux pays et leur position sur le marché mondial du GNL.





