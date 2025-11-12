Pastef officialise le nom de la nouvelle coalition « APTE », dirigée par Aïssatou Mbodj

Pastef a annoncé la création d’une nouvelle coalition politique baptisée APTE (Alliance Patriotique pour le Travail et l'Éthique), en réaction à la note du président Bassirou Diomaye Faye désignant Aminata Touré à la tête de la coalition « Diomaye Président ».





Dans un communiqué parcouru mardi, la formation dirigée par Ousmane Sonko précise que la nouvelle coalition sera placée sous la présidence de Aïssatou Mbodj, désignée antérieurement par la Conférence des leaders.





Le Pastef affirme ne se reconnaître dans aucune initiative coordonnée par Aminata Touré, déclarant ne partager avec elle « ni les mêmes valeurs, ni les mêmes principes ».





La formation politique souligne que la coalition « Diomaye Président » ayant atteint son objectif électoral, une restructuration post-électorale avait déjà été enclenchée, aboutissant à la proposition du nom APTE et à l’élaboration de textes fondateurs, en attente de validation.





