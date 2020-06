Serigne Pape Malick Sy inhumé aux côtés de son frère Cheikh Tidiane Sy Al-Maktoum

Serigne Pape Malick Sy, le porte-parole du khalife général des tidianes, décédé jeudi à Dakar, a été inhumé le même jour, vers 19 heures, à Tivaouane (ouest), a constaté l’APS.

Il repose dans un mausolée du quartier Ndiandakhoum, aux côtés de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum, son frère et khalife général des tidjanes décédé en 2017.



Après plusieurs heures d’attente, une immense foule réunie à la grande mosquée de Tivaouane s’est dirigée vers Ndiandakhoum, à la suite de la prière mortuaire, vers 18 heures, sous la conduite de Serigne Khalifa Ababacar Sy Dabakh, un des notables de la tidianiya.



Ce dernier a rendu hommage à ‘’un homme de compagnie agréable, dont on n’avait pas hâte de se séparer’’.



Il a invité les fidèles au ‘’calme’’, à la ‘’sérénité’’ et surtout à la ‘’prière’’, le meilleur, selon lui, qu’ils puissent faire pour le défunt.