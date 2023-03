Succès MARA réconforte Ousmane SONKO : " Personne ne peut arrêter un Peuple qui sait ce qu’il veut"

J’ai eu un long et enrichissant entretien avec mon frère Ousmane SONKO, que j‘ai retrouvé combatif, déterminé à se battre pour la démocratie et le Panafricanisme du 21ème siècle, au service des Peuples africains libres de choisir leurs dirigeants.



En lui souhaitant bonne guérison et bon Ramadan, je ne peux qu’exprimer ici mon ardent souhait de voir le Sénégal, pays qui a connu des alternances et limitations de mandats comme véritable Oxygène de la démocratie, continuer à inspirer l’Afrique en choisissant le chemin de la démocratie consolidée.



Parfois cela passe par quelques risques physiques, quelques gaz lacrymogènes, quelques marches, quelques manifestations pacifiques mais au final personne ne peut arrêter un Peuple qui sait ce qu’il veut et se met debout pour. Que Dieu bénisse le Peuple frère du Sénégal.