[VIDEO] Saint-Louis : le comité électoral départemental de Benno installé

La rencontre s’est tenue hier à la chambre de commerce de Saint-Louis. Quelques centaines de militants des fractions de Benno Siggil Senegal à Saint-Louis et ses environs ont répondu à l’appel de cette mouvance pour porter le candidat Niasse au pouvoir.



C’est le Docteur Moustapha Kandji, cadre de l’AFP qui a été choisit comme président du comité et Mme Aida, secrétaire générale.



S’adressant à la presse, après l’annonce de sa nomination par le comité de facilitation, le tout nouveau président appelle ses homologues à la cohésion autour d’une dynamique commune dans le but de porter le candidat Niasse au pouvoir, en incitant les militants à taire leurs divisions crypto-personnelles.



‘’Que tout le monde sache que nos partis d’origines n’existent plus, désormais, c’est le Benno qui existe’’, a-t-il dit ajoutant que ‘’la gestion du comité sera claire et transparente et qu’aucune décision arbitraire ne sera prise’’.



Benno avait installé auparavant d’autres comités électoraux à Mpal et Saint-Louis département en attendant ceux de Ndiébène Gandiol, Fass Ngom et Gandon.



Par ailleurs, le siège de l’AFP en cours de réfection, fera office de permanence politique pour le Benno, a annoncé ses dirigeants.





Cheikh Saad Bou SEYE