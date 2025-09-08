Visite de Sonko à Abou Dhabi : coopération énergétique en perspective

Près d’un an après la visite du président Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko a entamé, ce dimanche, une visite officielle aux Émirats arabes unis, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan de redressement économique et social, a-t-on appris de source officielle.



Selon une note du Bureau d’information gouvernementale (Bic-Gouv), les relations entre le Sénégal et les Émirats arabes unis, établies depuis les années 1970, se sont progressivement étendues de l’aide humanitaire aux échanges commerciaux, aux investissements directs et au financement de projets structurants, notamment dans le secteur énergétique.



Le document souligne les appuis consentis dans les centrales solaires rurales, les projets hydro-énergétiques et la transition énergétique. Cette visite intervient alors que le plus important gisement gazier du Sénégal, estimé à 30 trillions de pieds cubes dans le bloc de Cayar Offshore Profond, est à la recherche d’un nouvel opérateur après le retrait de la major britannique BP.



À noter que ce même bloc avait été confié, entre 2005 et 2007, à la société émiratie Thani Emirates Petroleum, qui y avait investi près de 10 millions de dollars dans des travaux de recherche avant de se retirer pour des raisons techniques.



Le ministre de l’Énergie, du Pétrole et des Mines, Birame Souleye Diop, qui accompagne le Premier ministre, pourrait profiter de ce déplacement pour revisiter cette expérience de coopération dans le domaine des hydrocarbures.



