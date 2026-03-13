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Wall Street chute : Le pétrole dépasse les 100 dollars face à la guerre en Iran

Vendredi 13 Mars 2026 - 21:33

Wall Street chute : Le pétrole dépasse les 100 dollars face à la guerre en Iran

Wall Street a clôturé sa troisième semaine consécutive de pertes ce vendredi 13 mars 2026, plombée par l'escalade du conflit en Iran qui propulse les prix du pétrole vers des sommets.

L'indice S&P 500 a reculé de 0,6 %, portant son repli à 3,1 % depuis le début de l'année, tandis que le Nasdaq, à forte composante technologique, a chuté de 0,9 % en fin de séance.
 

Le marché pétrolier reste le principal moteur de cette instabilité boursière. Le baril de Brent a franchi la barre symbolique des 100 dollars, clôturant à 103,14 dollars, soit une envolée de 40 % depuis le début du mois. Cette flambée de l'or noir alimente les craintes inflationnistes mondiales et place les investisseurs dans une position d'attente nerveuse.


Selon Michael Antonelli, stratégiste chez Baird, les marchés vivent désormais au rythme des nouvelles "heure par heure" provenant du Moyen-Orient, redoutant qu'un baril durablement cher ne paralyse la croissance économique globale.
 

MS/NDARINFO
 