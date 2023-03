Wole Soyinka rejoint la mouvance qui met en garde Macky Sall contre un 3e mandat

Soucieux de la situation du Sénégal entre “violation des droits et instrumentalisation de la justice”, plus de 100 intellectuels du Sénégal et d’ailleurs ont partagé une pétition avec une interpellation commune à l’endroit du président de la République, Macky Sall. Ils sont enseignants, journalistes, stylistes, sociologues, membres du mouvement associatif sportif, entre autres. Ces intellectuels sont montés au créneau, demandant au chef de l’État sénégalais de revenir à la raison.



Le lauréat du prix Nobel de littérature en 1986, premier auteur noir à en être honoré, le Nigérian Wole Soyinka a confirmé aux initiateurs son souhait de signer cette déclaration. « Étant en voyage, il n’avait pas reçu la demande de signature à temps et ce n’est qu’hier qu’il a pu la lire et a immédiatement demandé à être rajouté parmi les signataires de cette tribune », précise un des initiateurs.