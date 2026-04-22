Budget 2025 : Une hausse record de 394,2 milliards FCFA des recettes fiscales

Le rapport trimestriel d’exécution du budget, arrêté au 31 décembre 2025, révèle une dynamique positive pour les finances publiques sénégalaises. Selon les données publiées par Libération, les recettes fiscales ont enregistré une progression significative, affichant une hausse de 394,2 milliards FCFA. Cette performance reflète une meilleure efficacité du recouvrement et une résilience de l'assiette fiscale, permettant à l'État de disposer de marges de manœuvre supplémentaires pour le financement de ses politiques publiques et le renforcement de la souveraineté économique.





L'ARTP mobilise 45,6 milliards FCFA de redevances

Le secteur des télécommunications apporte également une contribution notable au budget de l'État. L'Autorité de Régulation des Télécommunications et des Postes (ARTP) a revu ses ambitions à la hausse concernant la redevance radioélectrique, avec un objectif porté à 131,27 milliards FCFA. Sur cet objectif ambitieux, le régulateur a déjà réussi à mobiliser 45,6 milliards FCFA. Cette mobilisation de ressources sectorielles s'inscrit dans la stratégie globale de l'État visant à optimiser les revenus issus des secteurs à forte valeur ajoutée.





Priorité à l'apurement de la dette intérieure

Au-delà des recettes, le document d'exécution budgétaire met en lumière la gestion rigoureuse de la dette et de la trésorerie. L'État a maintenu ses efforts sur l'apurement de la dette intérieure, un levier essentiel pour soutenir le secteur privé et préserver la stabilité du tissu économique national. Le rapport détaille également les opérations de trésorerie et les emprunts contractés, soulignant une volonté de transparence dans le suivi des engagements financiers du pays. Ces données confirment la trajectoire de redressement budgétaire entamée lors de l'exercice 2025.





MS/NDARINFO



