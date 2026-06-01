Convocation à la SR : Guy Marius Sagna refuse de déférer

Le député Guy Marius Sagna a publiquement annoncé avoir été convoqué ce lundi 1er juin 2026, à 10 heures, par les enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie nationale pour une affaire le concernant.





Le parlementaire de la majorité a toutefois fermement indiqué qu’il ne répondra pas à cette convocation, estimant que la procédure engagée contre sa personne est en totale contradiction avec les textes légaux qui encadrent rigoureusement son statut de député. Loin de vouloir engager un bras de fer institutionnel stérile, l'élu soutient que son refus de déférer ne constitue en aucun cas un manque de respect envers la gendarmerie ni une quelconque remise en cause de la justice sénégalaise.





Pour justifier sa posture républicaine, le parlementaire affirme vouloir protéger les institutions d'une démarche qu'il qualifie d'illégale. Guy Marius Sagna précise ainsi vouloir éviter que les institutions judiciaires et sécuritaires de l'État ne soient associées à une procédure qu’il considère comme une violation flagrante de la Constitution, du règlement intérieur de l’Assemblée nationale ainsi que de celui du Parlement de la CEDEAO.





Afin d'étayer sa position sur le plan légal, le député a annoncé avoir officiellement transmis aux autorités un document de quatre pages exposant l'ensemble des arguments juridiques qui fondent son choix. À travers cette démarche écrite, il espère convaincre les enquêteurs de la Section de recherches de revenir sur cette convocation qu’il juge irrégulière.





SN/NDARINFO

