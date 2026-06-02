De la magistrature à Saint-Louis au sommet de l'État : La trajectoire d'excellence du ministre Papa Assane Touré

À la tête du Secrétariat général du Gouvernement, Papa Assane Touré incarne le profil du haut fonctionnaire rompu aux exigences de l'État de droit et de la gouvernance publique.





Magistrat, docteur en droit privé et sciences criminelles, universitaire et auteur de référence, il a bâti sa réputation dans les sphères où se conçoivent, s'évaluent et se sécurisent les normes juridiques qui structurent l'action publique.





Son parcours dans la magistrature débute à Saint-Louis comme substitut du procureur de la République, puis vice-président du tribunal d'instance de la même ville, avant de devenir juge au Tribunal de grande instance hors classe de Dakar.





Après un passage au ministère de la Justice en tant que conseiller technique et directeur du Centre national d'État civil, il intègre la Primature où il officie de 2014 à 2023 comme secrétaire général adjoint du Gouvernement chargé des affaires juridiques. Pendant près d'une décennie, il y supervise l'examen des projets de loi, des décrets et des actes réglementaires, s'imposant comme l'un des principaux artisans du contrôle juridique de l'action gouvernementale.





Reconnu comme l'un des meilleurs spécialistes sénégalais de la légistique, cet inspecteur général d'État hérite d'une fonction stratégique située au carrefour de l'administration et de la coordination gouvernementale. Appelé à l'IGE en novembre 2023, Papa Assane Touré est officiellement nommé ministre secrétaire général du Gouvernement en juin 2026. Au-delà de ses lourdes responsabilités administratives, ce grand commis de l'État est un chercheur prolifique et l'auteur d'une œuvre juridique abondante qui fait référence en Afrique de l'Ouest.





Parmi ses publications majeures figurent notamment « La légistique : techniques de conception et de rédaction des lois et des actes administratifs » (2018), « Le traitement de la cybercriminalité devant le juge : l'exemple du Sénégal » (2014), ainsi que le vaste ouvrage « Cybercriminalité : Code pénal et textes pénaux spéciaux commentés et annotés » publié en 2025. Ses contributions majeures sur la transposition des directives communautaires dans l'espace UEMOA et le « Droit pénal général sénégalais » (2024) continueront d'accompagner la modernisation de l'architecture juridique nationale.





SN/NDARINFO



