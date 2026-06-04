Médias en deuil : Décès de Mame Diarra Dasylva, voix emblématique de Sud FM

Le monde des médias sénégalais est en deuil à la suite du décès de la journaliste Mame Diarra Dasylva, figure emblématique de la radio Sud FM.





Sa voix de reporter hors pair et son style unique lors de la présentation de la revue de presse étaient particulièrement bien connus et appréciés des auditeurs. Reconnue par ses pairs comme une grande professionnelle dévouée, elle s'était distinguée en étant nominée, en 2010, au Prix des meilleures productions sur l’information locale, un concours prestigieux organisé par l’Institut Panos Afrique de l’Ouest (IPAO).





Au-delà de son immense talent microphonique, Mame Diarra Dasylva était une ardente défenseuse de la lutte contre le diabète, s'impliquant au premier plan des campagnes de sensibilisation pour informer et protéger les populations.



Très engagée pour sa corporation, elle a également mené de vibrants combats pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des journalistes au Sénégal, laissant derrière elle le souvenir d'une femme de conviction et d'une voix irremplaçable.



La levée du corps est prévue ce jeudi à 10 heures suivi de l'enterrement aux cimetières musulmans de Yoff.





MS/ndarinfo



