Hamidou Dème charge Ousmane Sonko et saisit la CEDEAO sur les fonds politiques de la Primature

Le président du parti ETIC, le magistrat Ibrahima Hamidou Dème, a engagé une procédure judiciaire internationale pour exiger une totale transparence sur l'usage et la répartition de l'argent public au sommet de l'État. Cette action d'envergure fait directement suite aux récentes révélations entourant les budgets institutionnels de l'Exécutif.



Le leader politique a ainsi annoncé : « Monsieur Ousmane Sonko a affirmé qu’il disposait, en tant que Premier ministre, d’un fonds politique de plus de 1,7 milliard F CFA. Mais il n’a pas précisé s’il s’agissait d’une dotation annuelle ou trimestrielle ».





Face à cette zone d'ombre budgétaire, l'ancien magistrat a décidé de porter l'affaire devant les juridictions sous-régionales pour contraindre les autorités sénégalaises à clarifier les dotations allouées aux deux premières têtes de l'Exécutif.





Il a ainsi déclaré : « Dans l’attente d’informations plus détaillées, j’ai officiellement saisi la Cour de justice de la CEDEAO afin d’obtenir de l’État du Sénégal la publication des montants des fonds politiques alloués au président de la République et au Premier ministre ».



SN/NDARINFO



