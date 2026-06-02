Alioune Dione : Vague de départs au sein de son cabinet

Le cabinet du ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire, Alioune Dione, serait secoué par une vague de démissions simultanées qui fragilise l'entourage immédiat du ministre. Ce coup de théâtre intervient dans un contexte politique interne particulièrement lourd pour les cadres de la formation politique nationale.



Au total, cinq collaborateurs de premier plan ont décidé de rendre le tablier et de quitter leurs fonctions stratégiques au sein de ce département ministériel, Selon Yoor-Yoor bi.





La liste des démissionnaires comprend les chargés de mission Aladji Fall et Talla Kaire, qui ont officiellement mis fin à leurs fonctions de conseil auprès du ministre, indique le journal.





Le cœur de l'équipe administrative est également impacté par les départs concomitants de Serigne Badiane, Moussa Gueye et Dié Sène, tous trois membres actifs du cabinet. Ces départs en bloc ouvrent une période d'incertitude quant à la réorganisation structurelle et au pilotage des dossiers en cours au sein du ministère de la Microfinance.





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