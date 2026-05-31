Gouvernement Al Aminou Lo : L’équipe dévoilée ce dimanche, selon la RFM

La composition du tout premier gouvernement du Premier ministre Ahmadou Al Aminou Lo sera officiellement rendue publique ce dimanche 31 mai 2026, selon une annonce faite par la Radio Futurs Médias (RFM).





Après la nomination officielle du nouvel économiste en chef à la Primature et la dissolution consécutive de la précédente équipe, l'opinion nationale attend avec une impatience de découvrir les visages de cette nouvelle équipe gouvernementale.





Pour rappel, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait nommé le lundi 25 mai dernier Ahmadou Al Aminou Lo au poste de Premier ministre en remplacement d'Ousmane Sonko, ce dernier ayant occupé la fonction depuis avril 2024.





SN/NDARINFO





