Énergie : L'ASER alerte le ministre des Finances sur un blocage de Banco Santander

L’incertitude autour du financement d’un important projet d’électrification rurale pourrait entraîner la suspension immédiate des travaux sur l'ensemble du territoire national. Dans une correspondance urgente adressée au ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, le directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean-Michel Sène, alerte sur les risques majeurs liés à l’arrêt unilatéral des décaissements par Banco Santander, le partenaire financier principal de ce programme d'envergure.



Le responsable de l’ASER rappelle pourtant que les obstacles administratifs qui avaient ralenti l’exécution du marché N°T0296/24-DK ont tous été levés à la suite de la décision de la Cour suprême ayant annulé la mesure de suspension précédemment prononcée par l’ARCOP.





Malgré l'obtention du quitus environnemental et la validation technique de la Senelec, le projet est aujourd'hui au point mort à cause de ce blocage bancaire. L'ASER indique avoir multiplié les initiatives, notamment la réalisation d'études d'exécution pour plus de 300 localités, des missions de réception d'équipements en Chine et en Espagne, ainsi que la validation du mécanisme de remboursement des avances par la DCMP.





Face au silence contractuel de Banco Santander, Jean-Michel Sène redoute que la poursuite des chantiers n’engendre de lourdes facturations de la part de l’entreprise titulaire AEE POWER EPC, exposant l’État du Sénégal à un contentieux pour défaut de paiement.



L’ASER envisage donc de suspendre les prestations dans l’attente d’une clarification et sollicite l’arbitrage du ministre Cheikh Diba pour débloquer ce dossier stratégique destiné à 1 740 localités rurales.



MS/NDARINFO



