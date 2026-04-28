Marché financier : Le Sénégal lève 68 milliards FCFA sur le marché de l'UEMOA

Le Sénégal vient de confirmer sa solidité financière sur le marché régional de l'UEMOA. Lors de l'adjudication du 24 avril 2026, l'État a réussi à lever 68 milliards FCFA, surpassant son objectif initial qui était de 65 milliards. Cette opération a suscité un vif engouement de la part des investisseurs, avec des soumissions globales dépassant les 80 milliards FCFA, affichant ainsi un taux de couverture robuste de 123 %.





Une stratégie de financement équilibrée entre court et long termes

L'opération a été structurée de manière hybride, combinant des Bons assimilables du Trésor (BAT) et des Obligations assimilables du Trésor (OAT). Le segment des obligations à 3 ans a été le principal moteur de cette levée de fonds, captant plus de 50 milliards FCFA avec un rendement avoisinant les 7,9 %. Pour la gestion de sa trésorerie courante, l'État a également mobilisé 14,9 milliards FCFA via des BAT à 12 mois. Cette répartition stratégique permet à Dakar de lisser la maturité de sa dette tout en profitant d'une relative stabilité de la courbe des taux sur le marché régional.





Le Sénégal, une signature souveraine de référence dans l'Union

Le succès de cette émission témoigne de la confiance des investisseurs régionaux envers la signature du Sénégal. Des souscriptions ont été enregistrées en provenance de cinq pays de l'Union, avec une participation notable de la Côte d'Ivoire, suivie du Sénégal, du Burkina Faso, du Bénin et du Togo. En retenant environ 84 % des offres, les autorités sénégalaises démontrent une gestion sélective et maîtrisée de leur endettement. Ce signal positif, envoyé dans un contexte de tensions sur les liquidités, conforte le statut du pays comme émetteur de référence dans l'espace UMOA-Titres.





MS/NDARINFO



