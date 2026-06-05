Souveraineté économique : les grands chantiers miniers qui attendent le ministre Cheikhou Oumar Seck

L'expert reconnu de la fiscalité minière et des conventions extractives, Cheikhou Oumar Seck, accède aujourd’hui à la lumière en prenant la tête du ministère des Mines et de la Géologie au sein du gouvernement du Premier ministre Al Aminou Lo.





Devenu au fil des années l’un des acteurs les plus influents des réformes du secteur en Afrique de l’Ouest, son nom s’est particulièrement imposé au Mali. Il y a participé aux travaux stratégiques de renégociation des conventions minières engagés par les autorités de transition, une réforme ambitieuse ayant permis à l’État malien de mobiliser plus de 600 milliards de francs CFA de recettes additionnelles.





Cette contribution majeure lui a d'ailleurs valu d'être décoré au grade de Chevalier de l’Ordre national du Lion à Bamako. Expert-comptable diplômé de l’État français et titulaire d’un DESS en droit des affaires et fiscalité, le nouveau ministre possède une double expertise rare à la croisée des enjeux juridiques, fiscaux et financiers.





Il a exercé pendant plus de vingt ans au sein de Mazars Sénégal, où il a dirigé les activités juridiques et fiscales, avant de devenir le directeur général du cabinet Leverage Conseil et Expertise, s'imposant comme une référence régionale.





En parallèle, Cheikhou Oumar Seck a partagé son savoir comme enseignant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.





Au Sénégal, son expertise pointue a déjà été mise à contribution directe dans le cadre de la commission nationale chargée de l’audit et de la renégociation des conventions minières, pétrolières et gazières, où il a œuvré sur l’évaluation des contrats stratégiques et la valorisation des ressources du pays. Désormais aux commandes du ministère, il hérite de la lourde mission de transformer ce bagage technique en résultats concrets.





Le nouveau ministre est attendu de pied ferme sur le terrain de la souveraineté économique, avec des chantiers prioritaires tels que la réforme du Code minier, le renforcement du contrôle de l’État, la digitalisation du secteur et la promotion de la transformation locale des minerais.





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