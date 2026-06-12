Du foncier à la Présidence : qui est Alain Diouf, nouveau ministre du suivi de Sénégal 2050

Le président Bassirou Diomaye Faye a nommé Alain Diouf ministre auprès du Président de la République, chargé du Suivi et de l'Évaluation de l'Agenda national de transformation « Sénégal 2050 », par décret n°2026-1143 du 5 juin 2026.







Selon un communiqué signé par le ministre, secrétaire général de la Présidence, le nouveau ministre aura pour mission de veiller à l'exécution des programmes et réformes inscrits dans l'Agenda Sénégal 2050, de mesurer les résultats obtenus et d'évaluer l'impact des politiques publiques engagées dans ce cadre. Alain Diouf succède à ce poste à l'actuel Premier ministre, qui assurait jusqu'ici cette responsabilité au sein de l'architecture institutionnelle de pilotage de l'Agenda.







Cette nomination intervient quelques jours après le Conseil des ministres du 5 juin 2026, au cours duquel le chef de l'État avait réaffirmé la nécessité d'accélérer la mise en œuvre des priorités de l'Agenda Sénégal 2050. Les autorités entendent renforcer les mécanismes de contrôle, de coordination et d'évaluation pour une exécution plus efficace des projets structurants.







Juriste réputé pour ses compétences en droit foncier, développement durable et réformes agraires, Alain Diouf était jusqu'à sa nomination en poste au sein du Projet de cadastre et de sécurisation foncière (PROCASEF), où il a piloté le déploiement de la cartographie, l'harmonisation des bases de données décentralisées et la sécurisation des droits fonciers à l'échelle nationale. Il a également exercé au Millennium Challenge Account (MCA) comme directeur du Foncier et des Réformes institutionnelles, où il a conçu des modèles de sécurisation des terres notamment dans la vallée du fleuve Sénégal.







En confiant le suivi de l'Agenda Sénégal 2050 à un ministre dédié, le président de la République entend renforcer la redevabilité et garantir une meilleure traduction des ambitions nationales en résultats concrets pour les populations.





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