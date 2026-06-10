Locales 2027 : PASTEF prépare les locales comme un crash-test avant 2029

Le parti PASTEF a planifié une contre-offensive méthodique lors de son dernier congrès pour acter la reconquête absolue du pouvoir dès 2029, s'appuyant sur sa majorité écrasante à l’Assemblée nationale et sur un monopole absolu du terrain.





Selon une analyse publiée par le journal Yoor Yoor Bi, la formation politique dirigée par Ousmane Sonko fait désormais bloc face à un chef de l’État « isolé, otage d'une coalition 'coquille vide' et sans ancrage territorial », à la suite de l'éviction de Sonko de la Primature. La publication souligne qu'en pensant acter son émancipation, le Président Bassirou Diomaye Faye « a surtout révélé sa nudité politique ».





Pour faire face à cette nouvelle configuration, Ousmane Sonko a transformé son parti en une « machine de guerre autonome » et entend imposer le « crash-test des élections locales de 2027 comme une 'première mi-temps' non négociable ». Cette feuille de route vise à orchestrer « l'asphyxie politique du Palais » afin de sceller définitivement le sort de l'exécutif lors des prochaines échéances présidentielles.





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